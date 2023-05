Nach einer Attacke auf ein Auto in Wuppertal sucht die Polizei nach Insassen der beteiligten Fahrzeuge. Zeugen hatten am Montagabend gemeldet, dass drei Autos ein weiteres eingekeilt und so zum Anhalten genötigt hätten, wie die Polizei mitteilte. Die Insassen der drei Fahrzeuge seien mit Messern oder ähnlichen Gegenständen ausgestiegen und hätten auf das Auto eingeschlagen, dann seien sie mit ihren Wagen geflüchtet. Die Insassen des beschädigten Autos seien weggelaufen.

Wie viele Menschen insgesamt an dem Vorfall beteiligt waren und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Die erste Aufgabe für die Kriminalpolizei ist jetzt, die Abläufe zu rekonstruieren." Zu möglichen Hintergründen lasse sich noch nichts sagen. Meldungen, nach denen auch Schüsse gefallen sein sollen, bestätigten sich nach Angaben der Ermittler nicht.

Zwei beteiligte Autos waren laut Polizeiangaben noch am Montagabend gefunden worden - eines von ihnen war auf der Flucht verunfallt. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest. Auch eine Person aus dem demolierten Auto sei mittlerweile gefunden worden, sagte der Sprecher weiter. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

