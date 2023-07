Ein Dachstuhlbrand in einem Gewerbebetrieb in Wuppertal hat am Mittwochabend für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Insgesamt seien in der Spitze rund 130 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Am Morgen wurde der Brand gelöscht. Bei den Löscharbeiten sei ein Feuerwehrmann von herabstürzenden Dachteilen getroffen und verletzt worden.