Vorzeige-Leichtathlet Niklas Kaul hat nach dem Zehnkampf-Sieg in Ratingen viel vor. Sein großes Ziel ist Olympia-Gold in Paris. Den Startplatz hat er sich nun gesichert.

Niklas Kaul möchte seine Gold-Trilogie im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vollenden. "Natürlich, klar. Es ist der letzte Titel, der mir noch fehlt", sagte der 25 Jahre alte Europameister und Weltmeister von 2019 nach mühsam geschaffter Qualifikation. Mit 8484 Punkten gewann Kaul beim Meeting am Sonntag in Ratingen und sicherte sich schon mal den Olympia-Startplatz.

Allerdings musste er nach einer "Vollkatastrophe" in seiner stärksten Disziplin, dem Speerwurf, noch um das Ticket zittern: Mit 67,44 Metern blieb er mehr als elf Meter hinter seinem Wurfvermögen und musste im 1500-Meter-Lauf mehr Gas geben. Mit einer Zeit von 4:14,19 Minuten konnte er die Olympia-Norm noch um 24 Punkte übertreffen.

"Ich wollte das Olympia-Ticket nicht einfach wegschmeißen", sagte er erschöpft nach einem zweiten "so lala" Wettkampftag. Mehr Konstanz wird er bei der WM im August in Budapest und dann in Paris zeigen müssen, um mit seinem neuen Herausforderer Leo Neugebauer mithalten zu können. Der Athlet der LG Leinfelden-Echterdingen sorgte bei den US-College-Meisterschaften zuletzt mit 8836 Punkten für Furore und kletterte mit seinem deutschen Rekord auf Platz acht der ewigen Weltbestenliste.

"Es gibt noch andere außer Leo, die den Olympiasieg wollen", meinte der "Sportler des Jahres" aus Mainz, betonte aber: "Dann braucht man sicher eine Punktzahl, die in dem Bereich von Leo liegt. Mal sehen, ob ich das schaffen kann."

Den Konkurrenzkampf mit dem drei Jahre jüngeren und "feinen Kerl" Neugebauer empfindet er als positiven Ansporn und nicht als belastende Rivalität. "Ist das nicht gerade das, was uns am Zehnkampf Spaß macht? Der Sport lebt von engen Duellen", sagte Kaul. "Wir fahren mit einem Zehnkampf-Team im August zur WM nach Budapest, das seit 30 Jahren nicht mehr so stark war. Wir können in den Wettkampf gehen und haben zwei Medaillenkandidaten."

Die Schwächen in einzelnen Disziplinen begründete er mit erheblichen technischen Veränderungen: "Ob sie in diesem oder nächsten Jahr greifen, wird man sehen." Bei seinem ersten Zehnkampf der Saison hatte er trotzdem auch "viel Spaß" wie nie zuvor bei einem Saisonstart.

Im Siebenkampf gab es einen deutschen Doppelerfolg. Die Olympia-Siebte Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt) siegte mit 6369 Punkten nach 2017 und 2018 zum dritten Mal. "Man sollte mich nicht abschreiben. Ich bin nicht alt und verbraucht", sagte Schäfer, die mit Kaul in Mainz trainiert. Vorjahressiegerin Sophie Weißenberg (Bayer 04 Leverkusen) wurde mit 6247 Punkten Zweite. Beide verfehlten die WM-Norm von 6480 Zählern, haben aber aufgrund ihrer guten Weltranglisten-Platzierungen einen WM-Startplatz sicher.

