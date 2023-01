Zollfahnder haben rund zehn Millionen unversteuerte Zigaretten in Würselen bei Aachen und in den benachbarten Niederlanden sicher gestellt. Der allein durch die in Deutschland entdeckte Zigarettenmenge entstandene Steuerschaden wurde auf 173.000 Euro geschätzt, wie die Zollbehörden am Samstag mitteilten. Festgenommen wurde niemand.

Der grenzübergreifende Schlag gegen die Schmuggler gelang nach den Angaben am Freitag. Ermittler des Zollfahndungsamtes Essen erhielten demnach einen Hinweis und beobachteten eine Lagerhalle in Würselen. Dort war ein Lastwagen mit Paletten beladen worden und in die Niederlande aufgebrochen, wo er wenig später von Polizei- und Zollbeamten gestoppt wurde.

Auf den Paletten des Lkw stapelten sich den Angaben nach rund neun Millionen Zigaretten der Marke Richmond mit englischem Warnaufdruck. Eine weitere Million unversteuerter Glimmstengel fanden die Fahnder in der Lagerhalle in Würselen.