Bei den Asiatischen Elefanten im Kölner Zoo gibt es Nachwuchs: Die zehnjährige Elefantenkuh "Bindi" hat in der Nacht zum Mittwoch ein Kalb zur Welt gebracht. "Die Geburt fand wieder in der Gruppe stand. Mutter und Jungtier sehen fit aus", sagte Zoodirektor Theo Pagel. Das Geschlecht des Elefantenbabys ist noch nicht bestimmt, es hat auch noch keinen Namen.

"Das machen wir in Ruhe in den nächsten Tagen", sagte ein Sprecher des Zoos mit Blick auf die Geschlechtsbestimmung. Diese ist laut dem Zoo erst möglich, wenn man das Tier beim Urinieren beobachten kann. Die Herde habe das Jungtier zunächst aber stark abgeschirmt, wie es auch bei wildlebenden Tieren normal sei.

Das Jungtier ist der 13. in Köln geborene Elefant. "Unser Glückselefant", sagte der Zoosprecher mit Blick auf den Geburtstag am 13. Juni - das Tier war kurz vor Mitternacht zur Welt gekommen. Auch die Mutter "Bindi" war 2012 in Köln geboren worden. Mit der Geburt des noch namenlosen Jungtiers ist die Kölner Herde nun auf zehn Tiere angewachsen. Der Vater des Neugeborenen, "Sang Raja", lebt mittlerweile aber in einem Zoo in Frankreich.