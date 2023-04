Nach dem Güterwaggon-Unfall in Wuppertal soll der Zugverkehr auf der Strecke nach Angaben der Bahn im Laufe des Donnerstags wieder nach Fahrplan funktionieren. Am Dienstag fielen die Regionalzüge zwischen Wuppertal und Hagen weiter komplett aus. Der entgleiste Waggon sei in der Nacht zuvor zwar geborgen worden, allerdings müssten nun die Schienen und die Oberleitung repariert werden, sagte ein Sprecher. S-Bahnen und die meisten Fernzüge wurden bereits wieder auf zwei Gleisen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Bei Rangierarbeiten am Wuppertaler Bahnhof Langerfeld war am Montagmorgen ein Güterwaggon entgleist. Der Unfall in Wuppertal hat besonders große Auswirkungen auf den Bahnverkehr, weil zeitgleich etwas weiter nördlich die Strecke von Duisburg nach Essen planmäßig gesperrt ist. Dort modernisiert und erweitert die Bahn während der zweiwöchigen Osterferien das Schienennetz.