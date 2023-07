Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 1 bei Schwerte (Kreis Unna) sind 15 Menschen verletzt worden - drei von ihnen schwer. Vier Autos und ein Kleinbus seien an dem Unfall am Mittwochnachmittag beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Eines der Fahrzeuge sei demnach aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Stauende aufgefahren. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war am Donnerstagmorgen wieder für den Verkehr frei.