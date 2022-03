Mann in brennendem Haus in Doberschütz tot aufgefunden

Nordsachsen Mann in brennendem Haus in Doberschütz tot aufgefunden

In einem brennenden Haus in Doberschütz (Landkreis Nordsachsen) haben Rettungskräfte am frühen Sonntagmorgen einen 59-Jährigen tot aufgefunden. Die Umstände und die Todesursache sind noch unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Löscharbeiten dauern noch an, wie es am Vormittag hieß.

