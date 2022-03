40-Jähriger zieht Schreckschusswaffe an Bahnhof

Ein 40-Jähriger hat in Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) eine Schreckschusswaffe gezogen. Er habe auf keine Personen gezielt, teilte die Polizei Rostock mit. Am Sonntagnachmittag hatte der Mann am Bahnhof die Waffe aus seinem Rucksack gezogen. Eintreffende Beamte überwältigten ihn kurz darauf. Dabei stellte sich heraus, dass es eine ungeladene Schreckschusswaffe war. Nach Angaben der Polizei war der Mann stark alkoholisiert. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

