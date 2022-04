Nach dem Brand eines Kleintransporters nahe Wotenitz bei Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen in der Nacht zum Mittwoch beobachtet, wie das Fahrzeug an einer Siloanlage abgestellt wurde und wenig später in Brand geriet. Kurz darauf habe eine Limousine den Brandort verlassen. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, das Fahrzeug sei von der Polizei sichergestellt worden. Zur Höhe des Schadens machten die Ermittler zunächst keine Angaben.