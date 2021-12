Notarztwagen verunglückt: Zwei Verletzte

Ein Notarztwagen ist auf einer kurvenreichen Straße von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Böschung kollidiert und 35 Meter weiter in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Die beiden 38 Jahre und 39 Jahre alten Insassen wurden eingeklemmt und jeweils leicht verletzt. Nach Auskunft der Polizei war das Fahrzeug am Freitag in Kirchheim am Ries (Ostalbkreis) auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 90.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

