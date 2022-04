Eine Frau ist in Berlin-Neukölln von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rechtsabbieger stieß am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf der Erkstraße mit der 49-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beim Sturz zog sich die Frau demnach schwere Verletzungen an Hüfte und Oberkörper zu. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Autofahrer und sein gleichaltriger Beifahrer blieben nach den Angaben vom Freitag unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

