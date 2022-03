Zwei Kinder haben in der Oberpfalz eine ausgebüxte Dreijährige in Sicherheit gebracht. Das kleine Mädchen sei in Furth im Wald (Landkreis Cham) mit seiner Mutter im Supermarkt gewesen und von dort weggelaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein neun Jahre altes Mädchen und ein zehnjähriger Bub sahen die Kleine wenig später am Montag alleine auf einem Gehweg und sprachen sie an. Schließlich informierten sie eine Frau, die in der Nähe in ihrem Auto saß, über das entlaufene Kind. Die Frau rief die Polizei, die die Dreijährige schließlich zurück zu ihrer erleichterten Mutter brachte.

