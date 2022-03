Eine Frau ist am Mittwochabend aus dem Main gerettet worden. Ein Passant hatte die 54-Jährige gegen 22.50 Uhr auf Höhe des Gutleutviertels im Wasser entdeckt und die Feuerwehr verständigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei suchten anschließend unter anderem mit Wärmebildkameras an Bord eines Schiffes und in einer Drohne nach der Frau. Etwa eine halbe Stunde nach der Alarmierung wurde die 54-Jährige schließlich etwas flussabwärts entdeckt. Sie kam in ein Krankenhaus. Warum sie im Wasser war, war zunächst unklar.

