Polizei: Explosion in Mehrfamilienhaus in Koblenz

In einem Mehrfamilienhaus in Koblenz soll es am Samstagabend eine Explosion gegeben haben. Dabei sollen mehrere Fensterscheiben zu Bruch gegangen sein, wie die Polizei mitteilte. Die Explosionsursache sei noch unklar, Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr liefen derzeit noch, hieß es am Abend. Die Cusanusstraße, in der das Haus steht, sei voll gesperrt worden.

