Am Petersberg in Erfurt hat ein Unbekannter mit Nägeln gespicktes Hundefutter ausgelegt. Der Mischlingshund einer 21-Jährigen fraß am Dienstag mehrere der ausgelegten Leckerlis und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei stellte noch weitere Stücke des präparierten Hundefutters sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Es ist den Angaben zufolge nicht das erste Mal, das dort präpariertes Futter ausgelegt wurde.

