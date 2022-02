Notrufnummer 112 in Teilen Südthüringens ausgefallen

Die Notrufnummer 112 ist am Montag in Teilen Südthüringens kurzzeitig nicht erreichbar gewesen. Das teilte die Landespolizeidirektion in einer Gefahreninformation mit. Betroffen waren demnach die Stadt Suhl und die Kreise Sonneberg und Hildburghausen. «Informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe!», hieß es in der Mitteilung. Die Menschen in den betroffenen Regionen sollten sich in den Medien informieren und in Notfällen eine Ersatznummer wählen. Der Grund für den Ausfall der Notrufnummer war zunächst unklar. Die Störung war Montagmittag wieder behoben, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion sagte.

Die Notrufnummer 112 ist am Montag in Teilen Südthüringens kurzzeitig nicht erreichbar gewesen. Das teilte die Landespolizeidirektion in einer Gefahreninformation mit. Betroffen waren demnach die Stadt Suhl und die Kreise Sonneberg und Hildburghausen. «Informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe!», hieß es in der Mitteilung. Die Menschen in den betroffenen Regionen sollten sich in den Medien informieren und in Notfällen eine Ersatznummer wählen. Der Grund für den Ausfall der Notrufnummer war zunächst unklar. Die Störung war Montagmittag wieder behoben, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion sagte.

Die Nummer 112 ist in Deutschland für den Notruf bei Rettungsdiensten und der Feuerwehr gedacht. Mit der Nummer 110 kann in Notsituationen die Polizei verständigt werden.