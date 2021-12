NRW-Landesregierung warnt vor Kauf von Böllern im Ausland

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat davor gewarnt, Böller und Raketen im benachbarten Ausland wie Belgien zu kaufen oder im Internet zu bestellen. Er könne nur davor warnen, sich jetzt über Umwege im Ausland oder über das Internet Feuerwerk zu besorgen, das möglicherweise in Deutschland gar nicht zugelassen ist, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der «Rheinischen Post» (Mittwoch). In Deutschland ist der Verkauf von Pyrotechnik wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr verboten.

Laumann verwies darauf, dass auch öffentliche Feuerwerke sowie das Zünden von Pyrotechnik auf bestimmten publikumsträchtigen Plätzen und Straßen zum Jahreswechsel untersagt seien. «Das hat zwei Gründe: Erstens gilt es in der aktuellen Situation, große Menschenansammlungen zu vermeiden, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen», so Laumann. «Und zweitens soll verhindert werden, dass aufgrund von Verletzungen im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern, das Gesundheitssystem zusätzlich belastet wird.»

Auch Innenminister Herbert Reul (CDU) bat die Menschen, sich an die Vorgaben zu halten. «Um die Pandemie einzudämmen, müssen wir alle unsere Kontakte auf ein Minimum reduzieren - auch in der Polizei.» Er appellierte an die Menschen, auf größere Silvesterpartys und Feuerwerk zu verzichten.