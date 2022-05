Die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen setzen bei der Frage der Energiesicherheit unterschiedliche Akzente. NRW kann nach Ansicht von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch längere Zeit nicht auf Gas verzichten. «Wir werden auch in Zukunft Gas brauchen, nicht zuletzt für die Industrie», sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 15. Mai am Dienstag in der WDR-Live-Sendung «Wahlarena». Alle seien sich dabei aber einig, dass Deutschland infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine unabhängig von russischen Energielieferungen werden müsse. «Es geht aber nicht sofort ohne Gas.» Als Ersatz müssten etwa Flüssiggasterminals an der Nordseeküste gebaut werden. NRW setze zudem aus Lieferungen aus Belgien und den Niederlanden.