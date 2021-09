NRW-Wirtschaft wächst langsamer als im Bundesschnitt

In Nordrhein-Westfalen erholt sich die Wirtschaft langsamer von den Folgen der Corona-Pandemie als in anderen Bundesländern. Das Bruttoinlandprodukt ist im ersten Halbjahr 2021 in NRW preisbereinigt um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen, wie das Statistische Landesamt am Freitag aufgrund erster Schätzungen mitteilte. Der Anstieg der Wirtschaftsleistung in Deutschland insgesamt lag mit preisbereinigt 2,9 Prozent auf einem höheren Niveau.

Größere Wachstumsraten als NRW hatten unter anderem Baden-Württemberg (plus 5,5 Prozent), Sachsen (plus 4,3 Prozent), Niedersachsen (plus 3,9 Prozent) und Bayern (plus 3,7 Prozent). Am schlechtesten war die Entwicklung in Hamburg (minus 0,4 Prozent) und Sachsen-Anhalt (minus 0,1 Prozent).

Im vergangenen Jahr war das Bruttoinlandsprodukt in NRW um 4,4 Prozent gesunken. Für das gesamte Bundesgebiet hatten die Statistiker für 2020 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 4,9 Prozent ermittelt.