Nübel-Berater: Bleibt Neuer länger, «finden wir eine Lösung»

Eine mögliche Rückkehr von Alexander Nübel zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hängt aus Sicht seines Beraters auch von der Zukunft von Manuel Neuer ab. «Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden. Dann wird Alexander einen anderen Weg einschlagen. Das ist kein Problem», sagte Nübels Berater Stefan Backs bei Sport1 (Mittwoch).

Der Vertrag von Nationaltorhüter Neuer (35) läuft bis 30. Juni 2023. Dann endet auch die zweijährige Leihe von Nübel (25) an die AS Monaco. Nübel hatte 2020 seinen Stammplatz beim FC Schalke 04 aufgegeben und war zum FC Bayern gewechselt und einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Dort wollte er sich zum Nachfolger von Neuer entwickeln - in München und im DFB-Team. Neuer hatte aber unlängst gesagt, er könne sich vorstellen, noch lange zu spielen. «Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist», sagte der Ex-Weltmeister in einem Interview der «Bild am Sonntag».

«2023 ist noch lange hin und in zwei Jahren kann sehr viel passieren. Am Ende werden die Verantwortlichen des FC Bayern entscheiden, wer über 2023 hinaus im Tor stehen wird. Für mich ist es derzeit am wichtigsten, dass Alexander wie jetzt bei einem Topclub spielt, regelmäßig Leistung bringt und weitere Schritte in seiner Entwicklung macht», sagte Backs.