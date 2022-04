Ein alkoholisierter 32-Jähriger hat sich in Nürnberg bei einem Polizeieinsatz so gewehrt, dass er gemeinsam mit zwei Polizisten mehrere Stufen auf einer Treppe hinabgestürzt ist. Einer der Polizisten verletzte sich dabei am Samstag am Fuß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei zurzeit dienstunfähig.