Ein Feuer hat in einer Bücherei in Mittelfranken einen großen Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hörte ein Zeuge in der Nacht einen Knall und bemerkte die Flammen im Dachstuhl des Gebäudes am Marktplatz in Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land). Der Mann rief die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Der durch das Feuer und das Löschwasser verursachte Schaden dürfte im hohen sechsstelligen Euro-Bereich liegen, teilte die Polizei mit. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.