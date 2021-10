Nürnberger Menschenrechte-Filmpreis geht an Regisseur Mosese

Das Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte hat seinen diesjährigen Preis an den südafrikanischen Regisseur Lemohang Jeremiah Mosese für seinen Film «This is not a Burial, It’s a Resurrection» verliehen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der Film nehme die Zuschauer «mit auf die Reise einer Frau, die vom Leben gebeutelt mit einer ehrfürchtigen Güte versucht, ihren verstorbenen Liebsten wieder nah zu sein», erklärte die Jury. Er sei «ein episches Meisterwerk». Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert.

Das Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte hat seinen diesjährigen Preis an den südafrikanischen Regisseur Lemohang Jeremiah Mosese für seinen Film «This is not a Burial, It’s a Resurrection» verliehen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der Film nehme die Zuschauer «mit auf die Reise einer Frau, die vom Leben gebeutelt mit einer ehrfürchtigen Güte versucht, ihren verstorbenen Liebsten wieder nah zu sein», erklärte die Jury. Er sei «ein episches Meisterwerk». Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert.

Der mit 1000 Euro dotierte Publikumspreis geht an den bereits mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichneten Dokumentarfilm «Herr Bachmann und seine Klasse» von Maria Speth. Der Filmemacher Christoph Eder erhielt den Preis der Jugendjury für seinen Film «Wem gehört mein Dorf?».