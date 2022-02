Obdachloser lebensgefährlich am Kopf verletzt

Ein obdachloser Mann ist vor dem Hauptbahnhof in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach, habe sich der 31-Jährige vorher in der Nähe des Hauptbahnhofs mit einem Unbekannten geprügelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dieser habe den Mann dabei mit einem Werkzeug am Kopf getroffen. Kurze Zeit später bemerkten Zeugen in einer Obdachlosenunterkunft den blutüberströmten Mann und alarmierten die Rettungskräfte. Er kam in ein Krankenhaus und war auch am Sonntag nicht vernehmungsfähig. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat am Freitagnachmittag beobachtet haben, und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

