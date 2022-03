Warnung vor brennenden Chemikalien: Brand in Firma in Selb

Beim Brand in einem Chemikalien verarbeitenden Betrieb in Oberfranken ist ein Mitarbeiter leicht verletzt worden. Die Polizei warnte die Nachbarschaft in Selb (Landkreis Wunsiedel) am Donnerstagvormittag, Türen und Fenster sicherheitshalber geschlossen zu halten. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen. Das Feuer war am Nachmittag gelöscht.

Was genau in dem Betrieb gebrannt habe, sei noch unklar. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte auf seiner Webseite vor einer massiven Rauchwolke wegen des Brandes von Chemikalien gewarnt. Anwohner sollten demnach in ihren Wohnungen bleiben. Einige Gebäude in Nähe des Brandortes waren evakuiert worden.

Medienberichte, wonach es in dem Betrieb eine Explosion gegeben haben soll, bestätigte die Sprecherin nicht.