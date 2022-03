Eine schwarze Katze auf einer Straße hat mutmaßlich einen Verkehrsunfall im Oberbergischen Kreis verursacht. Ein Autofahrer habe nach eigenen Angaben am Montag in der Nähe des Ortes Morsbach versucht, dem Tier auszuweichen, berichtete die Polizei am Dienstag. Dabei sei der Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Der Unfall habe sich auf nahezu gerader Strecke ereignet. «Der 36-Jährige gab bei der Unfallaufnahme zu Protokoll, dass eine schwarze Katze seinen Weg gekreuzt habe und er dieser ausgewichen ist», hieß es einem Polizeibericht. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

