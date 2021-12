Oberbürgermeister: Nicht an Corona-Demos teilnehmen

Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) hat die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich nicht an Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Auflagen oder an Gegendemonstrationen zu beteiligen. «Wir lassen uns als Bürger dieser Stadt nicht spalten. Nur gemeinsam können wir diese Pandemie überstehen», erklärte Szarata am Montag. Für denselben Tag seien der Stadt eine Demonstration gegen die aktuellen Corona-Auflagen sowie zwei Gegendemonstrationen bekannt geworden.

«Die aktuellen öffentlichen Debatten drehen sich zunehmend um die Spaltung der Gesellschaft durch die Pandemie», erklärte der Oberbürgermeister weiter. «Die jeweiligen Lager (Impfgegner und Impfbefürworter) werfen sich gegenseitig vor, daran Schuld zu sein. Gleichzeitig wird von beiden Seiten der Wunsch geäußert, dass man wieder zusammenfindet und einen vernünftigen Umgang miteinander pflegt. Lassen Sie uns als Halberstädter diesen Wunsch aufgreifen und wieder mehr füreinander da sein, als gegeneinander zu demonstrieren.»