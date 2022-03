Ein 29-jähriger Autofahrer ist auf der B167 zwischen Liebenwalde (Oberhavel) und dem zu Wandlitz gehörenden Zerpenschleuse (Kreis Barnim) gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Potsdam am Donnerstag mitteilte. Der Mann war am Mittwochabend aus noch nicht geklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen.

Ein 29-jähriger Autofahrer ist auf der B167 zwischen Liebenwalde (Oberhavel) und dem zu Wandlitz gehörenden Zerpenschleuse (Kreis Barnim) gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Potsdam am Donnerstag mitteilte. Der Mann war am Mittwochabend aus noch nicht geklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen.