Ein Auto ist auf der Autobahn 24 in Brandenburg bei Tempo 100 mehr als doppelt so schnell gefahren. Zwischen der Anschlussstelle Kremmen und der Tank- und Raststätte Linumer Bruch Nord sei das Fahrzeug mit 203 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Walsleben am Sonntag. Die Beamten ertappten noch weitere sechs Raser: Sie seien in dem Abschnitt auf der A24 von Samstagmorgen bis Sonntagmittag zwischen 49 und 86 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Vier Fahrer, die nicht in Deutschland wohnten, hätten für die Bußgeldverfahren eine Sicherheit von bis zu 1440 Euro hinterlegt.

