Eine mutmaßliche Protestaktion hat am Dienstag bei Erkner (Oder-Spree) zu einer Sperrung des Berliner Autobahnrings geführt. Der Verkehr auf der A10 in Fahrtrichtung Süden sei gestoppt worden, weil Menschen an einer Brücke über der Autobahn hingen, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich ein Stau gebildet. In sozialen Medien war von einer Abseilaktion die Rede, die sich gegen die neue Tesla-Autofabrik richte. Das Werk sollte am Dienstag eröffnet werden. Die Polizei machte noch keine Angaben zu Zielen der Aktion auf der Brücke. Insgesamt hätten die Beamten dort fünf Menschen angetroffen, drei davon mit einem Plakat. Zwei hätten begonnen, sich abzuseilen.

