Öffentliche Aufräumaktionen am Freitag und Samstag

Die gemeinnützige Initiative wirBERLIN hat zum großen Hausputz in Berlin aufgerufen. «Die Vermüllung unserer Stadt ist so präsent wie noch nie», teilte ein Sprecher der Initiative anlässlich des «World Cleanup Days» mit. An insgesamt elf Orten im Stadtgebiet sollen demnach am Freitag und Samstag öffentliche Aufräum-Aktionen stattfinden, bei denen die Berlinerinnen und Berliner die Straßen säubern können. Unterstützung sollen sie dabei von Mitarbeitern der Stadtreinigung und Menschen aus über 150 örtlichen Initiativen, Vereinen, Schulen und Unternehmen bekommen.

Die gemeinnützige Initiative wirBERLIN hat zum großen Hausputz in Berlin aufgerufen. «Die Vermüllung unserer Stadt ist so präsent wie noch nie», teilte ein Sprecher der Initiative anlässlich des «World Cleanup Days» mit. An insgesamt elf Orten im Stadtgebiet sollen demnach am Freitag und Samstag öffentliche Aufräum-Aktionen stattfinden, bei denen die Berlinerinnen und Berliner die Straßen säubern können. Unterstützung sollen sie dabei von Mitarbeitern der Stadtreinigung und Menschen aus über 150 örtlichen Initiativen, Vereinen, Schulen und Unternehmen bekommen.

Auch die Spitzenkandidaten für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus von FDP, CDU und SPD haben nach Angaben der Organisatoren ihre Teilnahme an verschiedenen Aktionen angekündigt. Der Umweltverband BUND nahm die geplanten Aufräumaktionen zum Anlass, die bisherigen Maßnahmen in Berlin als unzureichend zu kritisieren. Er forderte, prinzipiell weniger Abfälle zu produzieren.

Der «World Cleanup Day» wird seit dem Jahr 2018 in verschiedenen Städten weltweit begangen. Nach Angaben der Organisatoren nahmen an dem Aktionstag im vergangenen Jahr insgesamt elf Millionen Menschen in 166 Ländern teil.