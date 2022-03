Ukrainer fahren in Ludwigslust-Parchim kostenfrei Bus

ÖPNV-Nutzung Ukrainer fahren in Ludwigslust-Parchim kostenfrei Bus

Der flächenmäßig zweitgrößte Landkreis in Deutschland lässt ukrainische Kriegsflüchtlinge kostenfrei die Busse der Verkehrsbetriebe Ludwigslust-Parchim (VLP) nutzen. Es genüge ein ukrainischer Pass oder Personalausweis, teilte der Landkreis Ludwigslust-Parchim am Mittwoch mit. Die Regelung gelte zunächst bis zum 31. März. «Wir wollen den Menschen so unbürokratisch wie möglich helfen», erklärte Landrat Stefan Sternberg (SPD). Dazu zähle die Nutzung des ÖPNV. «So erleichtern wir allen Ukrainern die Wege unter anderem zu uns als Behörde oder zu Ärzten.» Bislang hätten sich rund 100 Personen bei der Ausländerbehörde des Landkreises angemeldet.

Der flächenmäßig zweitgrößte Landkreis in Deutschland lässt ukrainische Kriegsflüchtlinge kostenfrei die Busse der Verkehrsbetriebe Ludwigslust-Parchim (VLP) nutzen. Es genüge ein ukrainischer Pass oder Personalausweis, teilte der Landkreis Ludwigslust-Parchim am Mittwoch mit. Die Regelung gelte zunächst bis zum 31. März. «Wir wollen den Menschen so unbürokratisch wie möglich helfen», erklärte Landrat Stefan Sternberg (SPD). Dazu zähle die Nutzung des ÖPNV. «So erleichtern wir allen Ukrainern die Wege unter anderem zu uns als Behörde oder zu Ärzten.» Bislang hätten sich rund 100 Personen bei der Ausländerbehörde des Landkreises angemeldet.