An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Bei einem Zusammenstoß von drei Autos auf einer Bundesstraße im Westerwald sind zwei Menschen leicht und zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin war am Donnerstagabend beim Abbiegen in der Gemeinde Salzburg mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend wurde das Fahrzeug gegen ein weiteres Auto geschleudert. Die 23-jährige Fahrerin verletzte sich schwer - ebenso wie die Fahrerin des entgegenkommenden Autos. Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Alle drei Autos seien nicht mehr fahrbereit, so die Polizei. Der Schaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

