Ein 26-Jähriger hat am Mittwochabend in Rodgau (Kreis Offenbach) mit seinem Auto ein Sattelzuggespann gerammt und ist dabei tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen lenkte der Mann seinen Wagen auf der B45 auf den Strandstreifen, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Dabei prallte das Auto gegen den Sattelzug. Der Autofahrer starb an der Unfallstelle. Zunächst war die Unfallursache unklar. Die B45 war wegen des Unfalls bis circa 22.30 Uhr gesperrt.

