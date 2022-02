Ohlsson beendet Training wegen Knieblessur vorzeitig

Der FC St. Pauli muss möglicherweise vorerst auf Sebastian Ohlsson verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, hat der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger das Training verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Der Schwede blieb ohne Einwirkung eines Gegenspielers im Rasen hängen und erlitt dabei offenbar eine Blessur am linken Knie. Ohlsson konnte nach einer ersten Behandlung zwar selbst wieder aufstehen, ging aber unter Tränen in die Kabine. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht.

Der FC St. Pauli muss möglicherweise vorerst auf Sebastian Ohlsson verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, hat der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger das Training verletzungsbedingt vorzeitig beendet. Der Schwede blieb ohne Einwirkung eines Gegenspielers im Rasen hängen und erlitt dabei offenbar eine Blessur am linken Knie. Ohlsson konnte nach einer ersten Behandlung zwar selbst wieder aufstehen, ging aber unter Tränen in die Kabine. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht.

Der Schwede hatte in dieser Saison bereits mehrfach mit Blessuren zu kämpfen. Zu Beginn fiel er mit einer Oberschenkelblessur aus. Zuletzt hatte er sich nach Problemen im Hüftbeuger wieder in den Kader gekämpft und wurde im Spiel gegen Hannover 96 (0:3) eingewechselt.