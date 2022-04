Das erste sogenannte Childhood-Haus in Schleswig-Holsteins für Kinder und Jugendliche ist am Freitag in Flensburg eröffnet worden. Dort werden Mädchen und Jungen betreut, die von sexualisierter oder körperlicher Gewalt betroffen und in ein Strafverfahren eingebunden sind. Die Landesregierung unterstützt die Einrichtung. Dort arbeiten Justiz, Polizei, Ärzte, psychosoziale und sozialpädagogische Beratung sowie Jugendamt zusammen. Hauptziel ist es nach Angaben des Justizministeriums, eine erneute Traumatisierung der Kinder und Jugendlichen zu verhindern und sie beim Bewältigen des Erlebten zu stärken.