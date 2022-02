Organisation «Rostock hilft»: Unterstützung für Ukrainer

Die lokale Hilfsorganisation «Rostock hilft» hat von einer breiten Unterstützung für mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine berichtet. Sie bat am Montag jedoch gleichzeitig darum, von nicht abgesprochenen Hilfsleistungen abzusehen. Wie Sprecher Florian Fröhlich berichtete, hätten sich am Sonntagabend nach unbestätigten Meldungen, wonach Ukrainer am Rostocker Hauptbahnhof eintreffen werden, zahlreiche Menschen mit Nahrung und Kleidung versammelt. Sie hätten aber nach mehreren Stunden Wartezeit unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen.

Nach Angaben Fröhlichs wäre es hilfreich, bei der Hilfsorganisation über die Homepage oder soziale Medien die Bereitschaft zur Unterstützung von Flüchtlingen anzumelden. Dort könnten beispielsweise Unterkunftsmöglichkeiten angezeigt werden.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind infolge des Krieges in der Ukraine etwa 368.000 Menschen auf der Flucht. Die Zahl basiere auf den Daten nationaler Behörden - und sie steige weiter, teilte das UNHCR am Sonntag mit. Allein in Polen registrierte der Grenzschutz bislang mehr als 200.000 Flüchtlinge. Auch in Deutschland suchen Menschen aus der Ukraine Zuflucht.