Zwei illegale Spielhallen nach Razzia in Berlin geschlossen

Organisierte Kriminalität Zwei illegale Spielhallen nach Razzia in Berlin geschlossen

Bei einer Razzia in fünf Betrieben in verschiedenen Berliner Bezirken hat die Polizei zwei illegale Spielhallen und insgesamt 21 illegale Glücksspielautomaten gefunden. Der Einsatz wurde in der Nacht zum Donnerstag gemeinsam von der Polizei Berlin, den Bezirksämtern Tempelhof-Schöneberg und Mitte, dem Hauptzollamt Berlin und dem Finanzamt Wedding durchgeführt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Grundlage waren fünf Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachtes auf illegales Glücksspiel.

Bei einer Razzia in fünf Betrieben in verschiedenen Berliner Bezirken hat die Polizei zwei illegale Spielhallen und insgesamt 21 illegale Glücksspielautomaten gefunden. Der Einsatz wurde in der Nacht zum Donnerstag gemeinsam von der Polizei Berlin, den Bezirksämtern Tempelhof-Schöneberg und Mitte, dem Hauptzollamt Berlin und dem Finanzamt Wedding durchgeführt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Grundlage waren fünf Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachtes auf illegales Glücksspiel.

Es wurden insgesamt acht Betriebe in der Kurfürstenstraße, Schildhornstraße, Roonstraße und auf dem Hindenburgdamm amtlich geschlossen und versiegelt. An dem Einsatz waren 30 Beamte der Polizei Berlin und 22 weitere Personen aus den kooperierenden Ämtern beteiligt.