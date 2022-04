Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein 32-jähriger Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Lahr (Ortenaukreis) gestorben. Der Autofahrer war am Ostermontag mit seinem Wagen auf der K5342 unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. Der Mann saß allein im Auto.

