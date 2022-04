Ein Autofahrer ist in Offenburg im Ortenaukreis vermutlich durch einen medizinischen Notfall von der Straße abgekommen und gestorben. Der 78-Jährige sei am Freitagmorgen über ein Verkehrszeichen gefahren und mit seinem Auto gegen einen Ampelmast geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Wenig später starb er im Krankenhaus. Um welche medizinischen Probleme es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.