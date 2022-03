Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Offenburg ums Leben gekommen. Rettungskräfte versuchten am Montagmorgen erfolglos, die Frau wiederzubeleben, wie die Polizei mitteilte. Sie verstarb noch vor Ort. Den Angaben zufolge brachen die Flammen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Mehr Details waren noch nicht bekannt.

