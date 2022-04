Wegen eines herrenlosen Hartschalenkoffers hat die Bundespolizei am Mittwoch rund 300 Reisende im Hauptbahnhof Osnabrück aus einem ICE evakuiert. Wie die Bundespolizei mitteilte, musste der aus Richtung Münster (Westfalen) kommende Zug außerplanmäßig in Osnabrück halten. Um den Eigentümer zu finden, erfolgten mehrere Zugdurchsagen in verschiedenen Sprachen.