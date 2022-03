Wenige Tage nach einem Brand mit zwei Toten im Allgäu sind die Opfer identifiziert worden. Die Obduktion der Leichen habe ergeben, dass es sich wie vermutet um die 80 Jahre alte Bewohnerin des Hauses und ihren 77-jährigen Bruder handelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Geschwister seien an den Brandfolgen gestorben.

Der Brand war am Samstagvormittag entdeckt worden, das Wohnhaus in Ronsberg (Landkreis Ostallgäu) wurde durch das Feuer völlig zerstört. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag, erst am Abend wurden die Toten in der einsturzgefährdeten Ruine entdeckt.

Die Ermittlungen zu der Brandursache werden sich voraussichtlich noch Wochen hinziehen. Nach Angaben der Polizei ist die Ursache aufgrund der großen Zerstörung des Gebäudes nur schwer festzustellen.