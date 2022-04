Die Parchimer St. Marienkirche kann trotz des Einbruchs mit Schmierereien vor wenigen Tagen zu Ostern wieder kirchlich genutzt werden. Wie Pastorin Jessica Warnke-Stockmann am Freitag mitteilte, konnten die Farb-Schmierereien auf dem gesamten Fußboden entgegen erster Befürchtungen nun doch vollständig entfernt werden. Auch der verwüstete Altar sei wieder hergerichtet worden. Damit könnten die Ostern geplanten Gottesdienste stattfinden.

Die Parchimer St. Marienkirche kann trotz des Einbruchs mit Schmierereien vor wenigen Tagen zu Ostern wieder kirchlich genutzt werden. Wie Pastorin Jessica Warnke-Stockmann am Freitag mitteilte, konnten die Farb-Schmierereien auf dem gesamten Fußboden entgegen erster Befürchtungen nun doch vollständig entfernt werden. Auch der verwüstete Altar sei wieder hergerichtet worden. Damit könnten die Ostern geplanten Gottesdienste stattfinden.

Unbekannte hatten zwischen Sonntag und Dienstag in der zweiten großen evangelischen Kirche der Stadt randaliert. So war der Boden großflächig mit Farbe beschmiert, ein Altar verwüstet und ein Altartuch angezündet worden. Auch eine kleinere Orgel in der Winterkirche wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bisher sei kein Tatverdächtiger gefunden worden, hieß es am Freitag. Ostern gilt neben Weihnachten als wichtigste religiöse Zeit im Christentum.