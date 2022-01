Ostholsteinerin gewinnt eine Million Euro bei Lotterie

Hamburg/Eutin (lno) Eine Frau aus dem Kreis Ostholstein ist die erste Millionengewinnerin der Deutschen Fernsehlotterie des Jahres 2022. Die Frau habe in der Prämienziehung von Deutschlands traditionsreichster Soziallotterie eine Million Euro gewonnen, teilte die Deutsche Fernsehlotterie am Montag in Hamburg mit. Am Wochenende wurden zudem die Gewinne der sechswöchentlichen Hauptziehung gezogen. Der Hauptgewinn von rund 337.500 Euro wurde viermal gewonnen und geht zweimal nach Hessen sowie jeweils einmal nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Hamburg/Eutin (dpa/lno) Eine Frau aus dem Kreis Ostholstein ist die erste Millionengewinnerin der Deutschen Fernsehlotterie des Jahres 2022. Die Frau habe in der Prämienziehung von Deutschlands traditionsreichster Soziallotterie eine Million Euro gewonnen, teilte die Deutsche Fernsehlotterie am Montag in Hamburg mit. Am Wochenende wurden zudem die Gewinne der sechswöchentlichen Hauptziehung gezogen. Der Hauptgewinn von rund 337.500 Euro wurde viermal gewonnen und geht zweimal nach Hessen sowie jeweils einmal nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.