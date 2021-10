Paketbote mit Kennzeichen aus Pappkarton unterwegs

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Weil er mit einem Autokennzeichen aus Pappkarton unterwegs gewesen ist, blühen einem Paketzusteller nun mehrere Anzeigen und Bußgelder. Die Beamten wurden am Montag auf das Auto in Baden-Baden aufmerksam und kontrollierten den Paketboten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann konnte keine gültigen Ausweis- und Transportpapiere vorlegen. Außerdem transportierte er ein ungesichertes Paket mit Gefahrengut im Laderaum.

