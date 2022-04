Die für die Einschätzung der Corona-Lage in Hessen wichtige Hospitalisierungsinzidenz hat sich am Samstag erhöht. Sie lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums bei 5,7 - am Vortag hatte der Wert 4,61 betragen. Vor einer Woche waren es 5,01 gewesen. Diese Inzidenz gibt an, wie viele Patienten bezogen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.