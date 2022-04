In Bayern ist die Corona-Inzidenz erneut gesunken. Am Freitag registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) 1061,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte der Wert noch bei 1103,5 gelegen. Allerdings dürften die Zahlen nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen im Freistaat abbilden. Das RKI wies darauf hin, dass in der momentanen Ferienzeit weniger getestet und gemeldet werde. Experten gehen zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. In absoluten Zahlen meldeten die bayerischen Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 24 806 Corona-Fälle und 24 neue Todesopfer. Die Zahlen zeigen den Stand des RKI-Dashboards von 3.10 Uhr.

