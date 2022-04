Die offiziellen Corona-Zahlen in Berlin sinken. Der Senat meldete am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 714,9, nach rund 752 am Vortag. Gemeint ist die Zahl der neuen Infektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Berlin bleibt damit nach Daten des Robert Koch-Instituts das Bundesland mit den wenigsten erfassten Neuinfektionen, gefolgt von Brandenburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 776. Der deutschlandweite Durchschnitt lag am Samstag bei 1141,8.

Den Berliner Gesundheitsämtern wurden binnen eines Tages 3890 neue Infektionsfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren wurden insgesamt 945.322 Fälle in der Hauptstadt erfasst. Binnen 24 Stunden kam ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus hinzu. Insgesamt waren es bislang 4407. Fachleute weisen darauf hin, dass viele Infektionsfälle in den amtlichen Daten nicht auftauchen dürften. Viele Erkrankte stellen ihre Corona-Infektion nur mit einem Selbsttest fest. Diese Fälle kommen nicht in die Statistik.